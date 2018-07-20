وزارة الصحة تسحب 16 نوع من الأدوية لاحتوائها على مادة خطيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الخميس 19 جويلية، عن “السحب الاحترازي” لحصص تخص 16 اختصاصا صيدلانيا يحتوي على “فالسارتان” (وحده أو مع مادة أخرى).

واوضحت الوزارة في بيان لها أن قرار سحب هذه الحصص لمخابر انفا ميديس وميرينال و ناد فارماديك وتافكو قد اتخذ على اثر التحذيرات الدولية التي أطلقت بخصوص اصابة المادة الفعالة “فالسارتان” التي تنتجها الشركة الصينية ( Zheijiang Huahai Pharmaceutials) بتلوث يعرف ب “أن نيتروزو ديميثالين” (N-nitroso diméthylamine +NDMA+).

كما ابرز ذات المصدر أن هذا التلوث الذي تم اكتشافه خلال صنع المادة الفعالة من طرف الشركة الصينية قد تم تصنيفه “كمادة مسرطنة محتملة” لكنها لا تشكل أي خطر كبير على المريض.

وفي هذا الإطار قامت وزارة الصحة, مثل بقية دول العالم, بإعطاء أوامر للمدراء الولائيين للصحة والسكان واصلاح المستشفيات وكذا للصيدلية المركزية للمستشفيات والمصنعين المحليين المعنيين إضافة إلى الصيدليات ومتعاملي التوزيع “بالسحب الفوري لحصص تخص 16 اختصاصا صيدلانيا معنيا بهذا العيب”.

ويذكر ان مادة “فالسارتان” توصف لعلاج قصور القلب وارتفاع ضغط الدم الشرياني واحتشاء عضلة القلب.

وتنصح وزارة الصحة المرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي على “فالسارتان” عدم اتخاذ أي قرار دون الرجوع الى طبيبهم المعالج”.