محكمة التحكيم الرياضي تبرئ نادي ميلان

ألغت محكمة التحكيم الرياضي )كاس(، اليوم الجمعة، قرار استبعاد نادي ميلان الإيطالي عن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، برغم إقرارها بمخالفته قواعد اللعب النظيف، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار "مناسب" بحقه.

وذكرت المحكمة أن القضية "لم يتم تقييمها بشكل صحيح" من قبل قضاة الاتحاد الأوروبي للعبة، مشيرة إلى "أن الوضع المالي الحالي للنادي أصبح أفضل الآن"، فأحالت القضية مجددا إلى الاتحاد القاري.

وأوضحت المحكمة في بيانها:" تعتبر ان غرفة الحكم (في الاتحاد الأوروبي) في موقع أفضل من "كاس" لإصدار تدبير تأديبي مناسب على أساس الوضع المالي الحالي للنادي".