ليبيا ترفض إقامة مراكز للمهاجرين على أراضيها

أعلن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج إن ليبيا ترفض خطط الاتحاد الأوروبي الرامية لإنشاء مراكز مهاجرين على أراضيها لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى غرب أوروبا وإنها لن ترضخ للإغراءات المالية.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة ألمانية اليوم الجمعة: "نحن نعارض قطعا ما تريد أوروبا رسميا أن نفعله بإيواء المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يريد الاتحاد الأوروبي استقبالهم".

ورفض اتهامات بأن خفر السواحل الليبي أطلق النار على عمال إغاثة يحاولون إنقاذ مهاجرين.

وأضاف: "نحن ننقذ مئات الأشخاص قبالة سواحل ليبيا يوميا.. سفننا تعمل دائما". وأضاف أن ليبيا تقف بمفردها لإنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط وتحتاج المزيد من الدعم الفني والمالي.

وكانت إيطاليا اقترحت الشهر الماضي إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين والتأكد من هوياتهم في أفريقيا كوسيلة لحل الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع تدفق أكثر من مليون مهاجر منذ عام 2015.

وتمثل ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في قوارب مطاطية متهالكة يوفرها لهم المهربون والتي تتكرر حوادث غرقها.