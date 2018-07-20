الجزائر تسجل أعلى درجة حرارة في قارة افريقيا خلال شهر جويلية

سجلت ولاية ورقلة أعلى درجة حرراة في قارة إفريقيا خلال شهر جويلية، حيث بلغت رقما قياسيا بـ51.3 درجة، حسبما أكدته اليوم الخميس هوارية بن رقطة المختصة في الأحوال الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت بن رقطة أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سُجل في 5 جويلية على الساعة 15.04 بعد الظهيرة، مؤكدة أن هذه الحرارة هي الأكثر ارتفاعا تم تسجيلها في إفريقيا خلال النصف الأول من شهر جويلية من طرف المنظمة الدولية للأرصاد الجوية.

كما سجلت المناطق الأخرى للبلاد درجات حرارة مرتفعة جدا إثر موجة الحرارة التي ضربت التراب الوطني منذ بداية الشهر الجاري.

وبلغت درجات الحرارة بعين صالح والواد 49.7 درجة مئوية تليهما حاسي مسعود 49.6 درجة مئوية وتقرت و أدرار وتيميمون 49.5 درجة مئوية، بسكرة 47.7 درجة، تندوف 47.6 درجة، غرداية 47.4 درجة، برج باجي مختار 47.0 درجة، إيليزي 46.8 درجة، عين قزام 44.9 درجة، بشار 44.6 درجة، جانت 42.4 درجة، تمنراست 39.6 درجة.