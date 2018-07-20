هذا ما قاله غوارديولا عن محرز

أبدى التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا، سعادته بِإنتداب الإدارة النجم الكرويّ الجزائري رياض محرز.

وقال المدرب جوسيب غوارديولا: “جاء رياض (محرز) إلى فريقنا مانشستر سيتي، لِكي يُساعدنا في الخط الأمامي. ويمنحنا عصارة مواهبه”. كما أوردته الصحافة الإسبانية، الجمعة.

وعن هدف فريقه “السيتيزن” للموسم الكرويّ الجديد، قال المدرب غوارديولا إنه خطّط لِحصد كل الألقاب المُمكنة، مُشيرا إلى أنه طلب من لاعبيه “القتال” بِضراوة لِتحقيق الأهداف المسطّرة.

وفي المقابل صرّح رياض محرز قائلا: “الطقس حارّ هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا مُتشوّق لِخوض أوّل مباراة رسمية مع مانشستر سيتي في ملعب الإتحاد، وأُظهر ما أملكه من قدرات فنّية. عموما أنا جدّ سعيد بإنتقالي إلى مانشستر سيتي”.

ويوجد الجناح رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي بِالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوضون هناك دورة ودّية دولية، بِمشاركة ليفربول الإنجليزي رفقة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيَين. تحضيرا للموسم الكرويّ الجديد.

ويستهلّ مانشستر سيتي مشواره في هذا المحطّة الإعدادية، بِمواجهة فريق بوروسيا درتموند، في ساعة مُبكّرة من صباح السبت المقبل. بينما يتبارى ليفربول مع البايرن بعد ظهر اليوم ذاته.