أفضل 100 شركة طيران..."الجوية الجزائرية" غائبة

أصدرت مؤسسة "سكاي تراكس" قائمة لأفضل 100 شركة طيران عالمية في سنة 2018، وفقا لاستطلاع رأي أجرته على أكثر من 20 مليون مسافر.

وجاءت شركة الطيران السنغافورية في المرتبة الأولى، متقدمة على الخطوط الجوية القطرية التي حلت ثانية، فيما جاءت شركة All Nippon Airways اليابانية في المركز الثالث، فيما عرفت القائمة غياب شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وهذه هي أفضل عشر خطوط طيران عالمية:

1 الطيران السنغافورية.

2 الطيران القطرية.

3 نيبون اليابانية للطيران.

4 الطيران الإماراتية.

5 إيفا للطيران.

6 الطيران كاثي باسيفيك.

7 لوفتهانزا للطيران.

8 هاينان للطيران.

9 الطيران الإندونيسية.

10 الطيران التايلاندية.

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