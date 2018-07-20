إدارة نيوكاسل ترفض عرضا جديدا لإعادة سليماني

رفضت إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي عرضا، بِإعادة اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى صفوف فريقها الكروي هذه الصائفة.

وبعد أن تقدّم “مناجير” سليماني بِهذا العرض، ردّ عليه التقني الإسباني رافائيل بينيتيز مدرب فريق نيوكاسل رافضا المُقترح بِلباقة. تقول تقارير صحفية بريطانية صادرة الجمعة، التي أضافت أن مدير أعمال هدّاف “الخضر” بِمعية إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي كانا مُستعدّين لِتحويل سليماني مُجدّدا إلى نيوكاسل، على سبيل الإعارة، بِسبب غلاء ثمن العقد، حيث يُقدّر بِمبلغ لا يقل عن 20 مليون أورو.

واختتمت الصحافة البريطانية تقول إن المدرب بينيتيز يُفكر في انتداب اللاعب الدولي الفنزويلي سالومون روندون، مهاجم فريق وست بروميتش الإنجليزي، بدلا من إسلام سليماني. عِلما أن باب سوق الإنتقالات الصيفية يُسدل ستارها في الـ 9 من أوت المقبل عوضا عن نهاية الشهر ذاته، بناءً على قرار من الفيفا حتى يُركز اللاعبون على المقابلات الرّسمية أو التحضيرية لِفرقهم.

وانتقل المهاجم سليماني في جانفي الماضي مُعارا إلى نيوكاسل، لِمدّة 6 أشهر وبِمبلغ كبير تجاوز رقم المليونَي (2) أورو. لكن الصفقة كانت فاشلة على طول الخط، بعد تعرّض الدولي الجزائري لإصابة في الفخذ، واكتفائه بِخوض عدد محدود جدا من المقابلات مع فريق المدرب بينيتيز، ناهيك عن عجزه عن التهديف. وهو عامل سلبي جعل مسؤولي نادي نيوكاسل يرفضون العرض الجديد.

ويرتبط المهاجم إسلام سليماني (30 سنة) مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2021.