فيما تنظم الوزارة أبوابا مفتوحة لحاملي البكالوريا بدءا من 24 جويلية
بالتواريخ والإجراءات.. هذه تفاصيل التسجيلات الجامعية للناجحين الجدد
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الجدد دورة 2018، حيث تنطلق التسجيلات الأولية في الـ26 جويلية الجاري ويكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في الـ16 سبتمبر.
وقد حدد المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في الـ 9 أفريل 2018 المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018/ 2019 أربع مراحل للتسجيلات الجامعية، وذلك بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا وحصول الناجحين الجدد على رقمهم الخاص من الثانوية التي يدرسون بها والأحرار من مديرية التربية لولايتهم، حيث تنطلق مرحلة التسجيلات الأولية من الـ 26 إلى الـ 28 جويلية الجاري وتتضمن هذه المرحلة ملء بطاقة الرغبات وإيداعها عبر الخط من خلال موقع الواب للتسجيلات الجامعية http:www:orientation-esi.dz
ويتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين الـ 29 والـ 30 جويلية، كما يسمح للطلبة الجدد أيضا خلال هذه الفترة بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة، حيث يتم توجيه الطالب حسب بطاقة الرغبات الثانية ليتم الإعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم الـ 07 أوت 2018 مساء وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين الـ31 والـ 07 أوت”.
وأضاف نفس المصدر أن المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من الـ 08 إلى الـ 12 أوت ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات(STAPS) الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها وكذا إجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم إلى إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة أو معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس وليسانس الإمامة والإرشاد.
وأبرز نفس المصدر أن المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه تتم في الفترة الممتدة ما بين الـ13 والـ16 أوت المقبل صباحا، أما الإعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في الـ16 أوت، يضيف نفس المصدر.
ومن جهة أخرى، أكد نفس المصدر أن فتح البوابة المخصصة للإيواء حدد في الفترة الممتدة ما بين الـ08 إلى الـ15 أوت المقبل، ليتم الإعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من الـ02 إلى الـ06 سبتمبر، وهي مرحلة التسجيلات النهائية.
وواصل المصدر مؤكدا أن مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل تكون من 02 إلى 16 سبتمبر، حيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 .
للإشارة، تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبوابا مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من الـ24 إلى الـ30 جويلية 2018، مع العلم أن نسبة النجاح في البكالوريا هذه السنة بلغت 55.88 بالمئة، حسب الأرقام التي قدمتها وزارة التربية الخميس.
وقد حدد المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في الـ 9 أفريل 2018 المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018/ 2019 أربع مراحل للتسجيلات الجامعية، وذلك بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا وحصول الناجحين الجدد على رقمهم الخاص من الثانوية التي يدرسون بها والأحرار من مديرية التربية لولايتهم، حيث تنطلق مرحلة التسجيلات الأولية من الـ 26 إلى الـ 28 جويلية الجاري وتتضمن هذه المرحلة ملء بطاقة الرغبات وإيداعها عبر الخط من خلال موقع الواب للتسجيلات الجامعية http:www:orientation-esi.dz
ويتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين الـ 29 والـ 30 جويلية، كما يسمح للطلبة الجدد أيضا خلال هذه الفترة بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة، حيث يتم توجيه الطالب حسب بطاقة الرغبات الثانية ليتم الإعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم الـ 07 أوت 2018 مساء وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين الـ31 والـ 07 أوت”.
وأضاف نفس المصدر أن المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من الـ 08 إلى الـ 12 أوت ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات(STAPS) الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها وكذا إجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم إلى إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة أو معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس وليسانس الإمامة والإرشاد.
وأبرز نفس المصدر أن المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه تتم في الفترة الممتدة ما بين الـ13 والـ16 أوت المقبل صباحا، أما الإعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في الـ16 أوت، يضيف نفس المصدر.
ومن جهة أخرى، أكد نفس المصدر أن فتح البوابة المخصصة للإيواء حدد في الفترة الممتدة ما بين الـ08 إلى الـ15 أوت المقبل، ليتم الإعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من الـ02 إلى الـ06 سبتمبر، وهي مرحلة التسجيلات النهائية.
وواصل المصدر مؤكدا أن مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل تكون من 02 إلى 16 سبتمبر، حيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 .
للإشارة، تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبوابا مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من الـ24 إلى الـ30 جويلية 2018، مع العلم أن نسبة النجاح في البكالوريا هذه السنة بلغت 55.88 بالمئة، حسب الأرقام التي قدمتها وزارة التربية الخميس.
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