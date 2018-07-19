إصلاحات في الديوان المركزي لقمع الفساد

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس بتيبازة عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر لـ"إصلاح" الديوان المركزي لقمع الفساد ذلك بهدف "تعزيز أكثر لآليات المساهمة" في محاربة هذه الظاهرة .

وقال وزير العدل خلال حضوره مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة : "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من اجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاءه الى سنة 2006 وذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد".

وأضاف انه "بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات والمجتمع بصفة عامة والتي تعتبر من أنجع الوسائل في مكافحة الجريمة".