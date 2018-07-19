الجزائر صدرت ما قيمته 15 مليون أورو من التونة خلال شهر جوان المنصرم

بلغ حجم الصادرات من منتوج التونة لشهر جوان لوحده أكثر من 15 مليون أورو, حسبما صرح به يوم الخميس بعين تموشنت مدير الصيد البحري وتربية المائيات بوزراة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري, طه حموش.

و أبرز السيد حموش, في تصريح صحفي على هامش إشرافه على اختتام السنة البيداغوجية 2017/2018 بمدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات ببني صاف, أن "كمية التونة التي تم اصطيادها خلال شهر جوان المنصرم بلغت 1300 طن و تم تصديرها كلية بقيمة 15 مليون أورو من العملة الصعبة تم تحقيقها في ذات المجال خلال شهر جوان فقط".

وفيما يخص تصدير باقي الأنواع الأخرى من الأسماك كالجمبري والأسماك البيضاء فقد كان "محتشما" خلال السداسي الأول من السنة الجارية في حدود 7 ملايين دولار", حسبما ذكره ذات المسؤول المركزي.

و ثمن السيد حموش التطور "الهام" الذي يعرفه قطاع الصيد البحري وتربية المائيات والذي يعول عليه "كثيرا" في الجانب الإقتصادي و تنويع الصادرات خارج المحروقات حيث "بلغت قيمة الصادرات خلال السداسي الأول من السنة الجارية 20 مليون دولار".

و أشار ذات المسؤول إلى أن "القطاع يعرف نموا "هاما" حيث خلال سنة 2016 كان يحصي نحو 15 مشروعا فقط و اليوم و في أقل من سنتين , تسجل المديرية العامة للصيد البحري و تربية المائيات 62 مشروعا قيد الاستغلال و 64 مشروعا قيد الإنجاز في مجال الإستثمار في تربية المائيات سواء على المستوى البحري أو على المستوى القاري ".

و أشاد مدير الصيد البحري و تربية المائيات بالقيمة الإقتصادية لهذه المشاريع التي "تتمتع بقدرات كبيرة متوسطها بين 600 إلى ألف طن من الأسماك للمشروع في السنة و كلفة الإستثمار تصل إلى 500 مليون دج للمشروع الواحد و هو ما يترجم قيمة هذه المشاريع و مدى أهميتها ", مضيفا أن دائرته القطاعية تحصي أيضا أكثر من 400 طلب للإستثمار في المجال.

و بلغ عدد المشاريع المصغرة المنشأة خلال السداسي الأول من السنة الجارية في إطار أجهزة دعم التشغيل ضمن ما توفره الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أكثر من ألف (1000) مشروع, حسبما أشار إليه نفس المسؤول المركزي.