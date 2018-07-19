الاطلاع على نتائج البكالوريا عبر شبكة "موبيليس" بالمجان !

أعلنت موبيليس المتعامل التاريخي للهاتف النقال في الجزائر ، اليوم ، عن إمكانية الاطلاع على نتائج امتحان البكالوريا عبر شبكتها بالمجان ، وذلك بداية من مساء اليوم الخميس 19 جويلية في تمام الساعة الثامنة 20:00.

ويمكن لمترشحي امتحان البكالوريا دورة جوان 2018 وأوليائهم الاطلاع على نتائج الامتحان من خلال إرسال الاتصال بالرقم #567* ثمّ اتباع الإرشادات ، لاستقبال معدلهم في الامتحان عبر رسالة نصية.

وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أعلنت في وقت سابق أن الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون مساء اليوم الخميس ابتداء من الساعة الثامنة مساء على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات:

http://bac.onec.dz

وإلى جانب ذلك ، يتيح موبيليس ، باتفاق مع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ، إمكانية الاطلاع على النتائج عبر الهواتف النقالة ، وذلك في نفس الموعد المعلن عنه .