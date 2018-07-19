انطلاق عملية الإعلان عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2018

انطلقت اليوم الخميس في تمام الساعة الـ20:00 مساء ، عملية الإعلان عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2018 ، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الانترنت.

وقدرت نسبة النجاح في الدورة بـ55.88 بالمئة ، حسب ما أعلنت عنه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في وقت سابق ، ويمكن للمترشحين للامتحان وأوليائهم الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط التالي:

http://bac.onec.dz

كما يوفر متعاملو الهاتف النقال إمكان معرفة نتائج الامتحان بالمجان من خلال تشكيل الرقم: #567* .