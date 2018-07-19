الناخب الجديد سيكون من المدرسة الأوروبية

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي اليوم الخميس أن الناخب الوطني الجديد سيكون من المدرسة الأوروبية.

وقال زطشي على هامش حفل التوقيع على إنشاء مركز للتكوين بولاية عين الدفلى أن "الفاف" في مفاوضات مع مدربين للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني، مضيفا أنهما من المدرسة الأوروبية.

وأضاف زطشي أن تاريخ الإعلان عن هوية الناخب الجديد ستكون في نهاية جويلية أو بداية أوت على أقصى تقدير، معتبرا أن الوقت سيكون كافي أمام المدرب المعين لتحضير سفرية غامبيا.