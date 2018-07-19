500 أورو شهريا + تغطية تكاليف الإقامة والسفر..!



بشرط إتقان اللغة الألمانية

أعلنت السفارة الألمانية بالجزائر عن تخصيص منحة من البرلمان الألماني لفائدة الشباب الجزائريين من الحاصلين على شهادة جامعية ، للاستفادة من 5 أشهر من التدريب في مبنى البوندستاغ بالعاصمة الألمانية برلين ، بشرط التحكم في اللغة الألمانية بدرجة عالية.

وتتمثل المنحة التي أعلنت عنها السفارة الألمانية في قضاء 5 أشهر في مبنى البرلمان الألماني الشهير في العاصمة برلين ، تحت إشراف نائب برلماني ألماني ، تتخللها عدّة ندوات ومحاضرات وورشات عمل حول عمل البرلمان الألماني والثقافة الألمانية بشكل عام، وهي موجّهة للشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 30 سنة والذين يحملون شهادة جامعية بالإضافة إلى إتقان اللغة الألمانية.

وسيحصل المستفيدون من المنحة على راتب شهري بقيمة 500 أورو طيلة فترة إقامتهم بألمانيا ، زيادة على تغطية جميع تكاليف التأمين الصحي والإقامة وتذاكر السفر بين الجزائر و برلين ذهابا وعودة.

وبخصوص معايير اختيار المستفيدين من منحة البرلمان الألماني ، فهي تتمثل زيادة على إتقان اللغة الألمانية بدرجة "جيّدة جدّا" في الاهتمام بالشؤون السياسية والمشاركة في نشاطات اجتماعية وسياسية .

وحسب ما أعلنت سفارة ألمانيا بالجزائر ، فإنه بإمكان الشباب الجزائريين إرسال طلباتهم للاستفادة من المنحة عبر الرابط التالي: https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/algerien/285726

وذلك قبل آخر أجل للتسجيل والذي حدّد بتاريخ 31 جويلية الحالي.