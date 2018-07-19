إل جي تعرض تحديثات جديدة للبرمجيات عبر مجموعة كاملة من الهواتف الذكيّة

إل جي تكرر التزامها بتوفير تحديثات مستمرّة ومنتظمة لهواتف ذكيّة تدوم لفترة أطول وذلك لتعزيز تجارب المستخدمين

تعلم إل جي الكترونيكس الجزائرأنّها سوف تشرع في عرض تحديثات لبرمجيات هواتفها الذكيّة LG G6، LG V20 و LG Q6*. وسيتلقى مستخدمو هاتف LG G6 مجموعة من الميزات الجديدة للكاميرا المتطورة التي تمّ مؤخرا ضمّها إلى هواتف إل جي الذكية LG G7 ThinQ و LG V35 ThinQ.

ترقية V20 Oreo OS

سيتم تحديث هاتف LG V20 ليكون ملائما لهاتف الأندرويد 8.0 Oreo OS ، وهو أحدث هاتف ذكيّ متميّز لإل جي، وذلك حتى يتسنى له استقبال تحديث نظام التشغيل OS مثلما حدث ذلك مؤخرا مع LG G6. وستقوم إل جي في البداية بعرض التحديثات في سوقها المحلية بكوريا الجنوبية، وستتبعها أسواق أخرى دولية في الأشهر المقبلة.

ومع تحديث نظام تشغيل هاتف LG V20 بنظام تشغيل Oreo OS، سيكون المستخدمون قادرين على التمتّع بتجربة استخدام لهاتف ذكيّ أسرع وأكثر ذكاء. وستكون من بين الميزات الجديدة المريحة دعامة الصور المتداخلة بالنسبة إلى الفيديو، وتجميع الإشعارات وتوفير دعامة للملصقات التلقائية. كما سيتمّ تحسين قابلية الاستخدام بشكل واسع من خلال الإدارة الأفضل لعمر البطارية وتحسين التطبيقات.

تحديثات جديدة لميزات كاميرا هاتف LG G6

ستكون عمليات البحث عن الصور والتسوق عبر الأنترنت أكثر سهولة وذلك بفضل تزويد هاتف LG G6 بميزة QLens. وكل ما على المستخدم القيام به هو الحصول على المزيد من المعلومات عن الميزات المماثلة. وتعتبر ميزة QLens ذكيّة بما يكفي لتقوم بتمييز صور الأكل عن صور الموضة ، المشاهير أو حتى المعالم. كما يمكن للمستخدمين أيضا استعمال الماسح المدمج QR Code مع ميزة QLens للبحث عبر الأنترنت. ومن خلال التقاط صورة لمادة ما يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن مكان شرائها أو تعلمها.

وسيتم تزويد هاتف LG G6 كذلك بميزة الكاميرا المضيئة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي بعد أن تمّ تضمينها لأوّل مرّة في هاتف LG V30SThinQ، وهي ميزة تمكّن من التقاط صور منخفضة الإضاءة بشكل أكثر سطوعا بمرتين. وبفضل القدرة الاستبانية للبكسل وتقنيات معالجة البرامج المتطورة، يمكن لخوارزميّة الذكاء الاصطناعي تحديد أفضل إعدادات الكاميرا عند التصوير في البيئات المعتّمة.

ومن الميزات الجديدة الممتعة الفلاش السريع القطع Flash Jump Cut، وهي ميزة تمكّن من التقاط أربع صور بين الفواصل الزمنيّة باستخدام الفلاش كمساعد مرئيّ وذلك للحصول على مقاطع فيديو ممتعة أو نسق رسومات متبادلة GIFs. كما يمكن لمستخدمي هاتف LG G6 التمتّع بإضافة ميزة مساعد التوقيت والتي تستخدم الفلاش كساعة توقيت للعدّ التنازلي لالتقاط صور جماعيّة مثالية.

ترقية Q6 Oreo OS + تحديث الميزات الصوتية الجديدة

لن يتم الاكتفاء بتحديث الطراز المتوسط LG Q6 ليكون ملائما لهاتف الأندرويد 8.0 Oreo OS، ولكن سيتم تزويده بعدّة ميزات صوتية جديدة. وسيتمكّن عشاق الموسيقى والأفلام من التمتّع بدمج DTS:X للحصول على صوت محيطي ثلاثي الأبعاد يصل إلى 7.1 قناة عند الاستماع بواسطة سماعات الأذن. كما يمكن للمستخدمين عند الاستماع إلى نغماتهم المفضلة تشغيل الضوء الومضي، وهو تأثير إضاءة جديد يستخدم الفلاش ليتطابق مع نغمة الموسيقى التي يتم الاستماع إليها. وبشكل مماثل، تستخدم تنبيهات الفلاش الجديدة الفلاش كمساعد مرئيّ عند صدور نغمة الهاتف المفضلة لدى المستخدم كلما استقبل مكالمة جديدة.

وتعتبر هذه الموجة من تحديثات البرمجيات دليلا على استراتيجية إل جي المتجددة في مجال الهواتف الجوالة لتقديم هواتف تدوم لفترة أطول ويتم تحديثها بشكل مستمرّ بميزات جديدة وأحدث أنظمة تشغيل، حتى مع طرازات الهواتف من الجيل القديم. وافتتحت إل جي مؤخرا المركز العالمي لترقية البرمجيات وهو مخصّص لضمان حصول المستخدمين على تجربة استخدام ملائمة لهواتف إل جي الذكيّة وذلك من خلال الإختبار المتواصل للثبات والتوافق بين الأجهزة والبرمجيات بعد القيام بالتحديثات.

إنّ إنشاء المركز العالمي لترقية البرمجيات قد سمح لإل جي مؤخرا بضمان تدفق فعليّ ومتواصل للتحديثات لمختلف هواتفها الذكيّة. وقد تمّ تزويد هاتف LG V30بكاميرا معزّزة بميزات قائمة على الذكاء الاصطناعي مثل كاميرا الذكاء الاصطناعي AI CAM، وميزة QLensوالكاميرا الساطعة Bright Camera التي تمّ دمجها في بداية الأمر في هاتف LG V30S ThinQخلال شهر مارس من هذه السنة. كما تمّ تحديث الهواتف من الصنف المتوسط LG K11 و LG Q6 بميزات الكاميرا الملائمة التي لا تتوفّر عادة إلا في الطرازات الأكثر تطوّرا.

وأفاد السيد بيلوون جونغ ;المدير العام لشركة إل جي الكترونيكس الجزائرأنّ" مالكي هواتف إل جي الذكيّة بإمكانهم أن يتأكّدوا من تمتّعهم بشكل مستمرّ بآخر تجارب الهواتف و أكثرها تحديثات من خلال عمليات تحديث متواصلة للبرمجيات والميزات، حتى بالنسبة إلى أقدم الطرازات." وأضاف:" نحن ملتزمون بدعم مستخدمي هواتفنا في جميع أصناف هواتفنا حتى يواصلوا التمتّع بتجربة استخدام ايجابية."

* يبقى توافر تحديثات البرمجيات خاضعا لتغيّر المتطلبات والشروط