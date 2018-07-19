خلال حوار جمعه بالوكالة الإخبارية الروسية " سبةتنيك"

سفير روسيا بالجزائر يتحدث عن لقاءه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة

سفير روسيا بالجزائر يتحدث عن لقاءه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة

تطرق سفير روسيا بالجزائر “إيغور بيلاف” للحديث عن تفاصيل لقاء جمعه برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بداية السنة الجارية .

و قال السفير الروسي في حوار نشره موقع الوكالة الإخبارية الروسية “سبوتنيك” ، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يستقبل الضيوف الأجانب الكبار بانتظام ويترأس اجتماعات الحكومة .

و أضاف: ” بالنسبة إلي كان لي لقاء مع الرئيس الجزائري في نهاية جانفي الماضي عندما استقبل الرئيس بوتفليقة وفداً من روسيا يرأسه أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف”.

و تابع أيغور بيلاف:”حضرتُ لقاء الرئيس الجزائري ورئيس الوفد الروسي الذي دام نحو الساعة وتناول مناقشة الوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية. واتسم اللقاء بالمودة. واختتمه الرئيس الجزائري مصافحا أيدينا بحرارة”.

القراءة من البلاد

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