سفير روسيا بالجزائر يتحدث عن لقاءه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة

تطرق سفير روسيا بالجزائر “إيغور بيلاف” للحديث عن تفاصيل لقاء جمعه برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بداية السنة الجارية .

و قال السفير الروسي في حوار نشره موقع الوكالة الإخبارية الروسية “سبوتنيك” ، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يستقبل الضيوف الأجانب الكبار بانتظام ويترأس اجتماعات الحكومة .

و أضاف: ” بالنسبة إلي كان لي لقاء مع الرئيس الجزائري في نهاية جانفي الماضي عندما استقبل الرئيس بوتفليقة وفداً من روسيا يرأسه أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف”.

و تابع أيغور بيلاف:”حضرتُ لقاء الرئيس الجزائري ورئيس الوفد الروسي الذي دام نحو الساعة وتناول مناقشة الوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية. واتسم اللقاء بالمودة. واختتمه الرئيس الجزائري مصافحا أيدينا بحرارة”.