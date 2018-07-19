وزارة الصحة تسحب من الصيدليات أدوية مسرطنة لأمراض القلب

أمرت، اليوم الخميس، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بسحب 16 منتج صيدلي ذو قاعدة “فالستران”، بعد تحذير دولي تم إطلاقه في الإشتباه بأنها تسبب السرطان.

ويأتي، قرار وزارة الصحة، حسب بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفايات ، لدواعي احترازية بعد التحذير الدولي حول وجود شوائب قد تسبب السرطان في مادة “فالستران”، التي تعتبر المركب الرئيسي لأدوية فالستران على غرار “وين 80 ميلغراما و160 ميلغراما”، و”كو- فالستران وين 80 ميلغراما و12.5 ميلغراما/ 160 ميلغراما و25 ميلغراما”، وكذا “أتينسيل 40 ميلغراما و80 ميلغراما و160 ميلغراما”.

وتوصف هذه الأدوية لعلاج المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم للحد من المضاعفات، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما تستخدم لعلاج النوبات القلبية الحديثة ومرضى قصور القلب، واحتشاء عضلة القلب الأخيرة.

وعليه أمرت، الوزارة كل مديريات الصحة، والصيدلية المركزية إلى سحب الـ 16 دواءا المعني والذي يتم تصنيعها في مختبرات “Inpha Medis, Merinal, Nad Pharmadic et Taphco”، بعد صدور تحذيرات تفيد باحتواء مادة “فالستران” المصنعة من قبل الشركة الصينية “زهينغ هوهاي فارماتيكال كو”، على مكون “إن- نيتروسوديم إيثيلامين” المسرطن.