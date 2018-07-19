لهذا السبب رحل جمال بلماضي عن ناديه القطري

كشفت وسائل إعلام قطرية اليوم (الخميس) عن سر رحيل المدرب الجزائري جمال بلماضي عن الدحيل القطري.

وأكدت صحيفة ”ستاد الدوحة” أن هذا الأخير طالب بمضاعفة أجرته الشهرية، وهو ما لم تقبل به إدارة الدحيل باعتبار أن النادي لم يعد تابعا لوزارة الدفاع القطرية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين استقالة هذا الأخير وإمكانية تدريبه للمنتخب الوطني الجزائري ، وهو ما لم يحصل في الواقع لحد الان.

ويتمتع بلماضي بشعبية كبيرة في قطر حيث سبق له أن فاز بعدة ألقاب مع لخويا، قبل أن يقع تغيير اسمه للدحيل خلال الموسم الأخير.

وطوال تجربته التدريبية القطرية، خاض اللاعب الأسبق لمنتخب الجزائر 97 مباراة حقق خلالها 65 فوزا و17 تعادل و15 هزيمة.