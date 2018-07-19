لوح: حركة القضاء حلقة أخرى وجهد متواصل لتعزيز المنظومة القضائية بالكفاءات

أكد الطيب لوح حافظ الأختام أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي الأعلى للقضاء، أنها مهمة وحلقة أخرى من الجهد المتواصل لتعزيز المنظومة القضائية بالكفاءات القضائية.

التي لها قدر كافي على تحمل المسؤوليات، نظرا تملكه من مهارات وخبرات في التسيير والإدارة.

لوح وخلال إشرافه على مراسم حفل تنصيب النائب العام لمجبس قضاء تيبازة الحسين ناصف اليوم خلفا للنائب خرابي ابراهيم، أثنى على المجهودات والمساهمات التي أبداها النائب ابراهيم خرابي.

كما أكد على تجديد الثقة في النائب العام الجديد ناصف الحسين، من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،نظرا للكفاءات والمهارات التي يتمّع بها في مهامه المنوطة به.

متمنيا الوزير كل التوفيق له فيما تبقى من مساره المهني.