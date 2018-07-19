4دول عربية ضمن الدول الأقل دينا بالعالم

سجلت الديون الخارجية لدول العالم ارتفاعا ضخما، وبلغت 247 تريليون دولار، وهو ما يشكل 318% من حجم الناتج العالمي الإجمالي. وذلك حسب تقرير لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وذكر التقرير أمثلة على ذلك، بلغت ديون المملكة المتحدة 7.5 تريليون دولار، وفرنسا 5 تريليونات، وألمانيا 4.8 ترليون، فيما تجاوز دين الولايات المتحدة الـ21 تريليون دولار، وروسيا 485 مليار دولار.

وأشار تقرير صدر عن "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" إلى أن إجمالي الدين الخارجي لـ20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار عام 2000 إلى 923.4 مليار عام 2016.

وتوقع التقرير أن يكون حجم الدين قد تجاوز تريليون دولار في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الزيادة كانت نتيجة لجوء دول المنطقة إلى الاقتراض لتمويل العجز في موازناتها، في ظل الارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق.

ورغم زيادة الدين الخارجي للدول العربية، فإن 4 دول عربية جاءت ضمن قائمة الدول الأقل ديونا في العالم، حسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي صدر في نهاية 2017، وفيما يلي الدول العشر الأقل دينا في العالم:

- هونغ كونغ: 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي

- بروناي: 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي

- إستونيا: 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي

- السعودية: 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي

- بوتسوانا: 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي

- روسيا: 17% من الناتج المحلي الإجمالي

- الكويت: 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي

- نيجيريا: 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي

- الإمارات: 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي

- الجزائر: 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي