انتقادات لماكرون بعد أن ضرب موظف بالرئاسة متظاهراً

قال متحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن معاوناً للرئيس أوقف عن العمل لمدة أسبوعين، بعد أن شوهد وهو يضرب متظاهراً في شارع في العاصمة باريس في ماي، الأمر الذي اعتبره زعماء المعارضة قراراً متساهلاً للغاية.

وتنظم اتحادات العمال مظاهرات كل عام في عيد العمال في الأول من ماي في فرنسا والتي عادة ما تؤدي إلى تدخل الشرطة.

وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يرتدي خوذة الشرطة يضرب متظاهراً مع رجال شرطة آخرين. وتبين لاحقاً أنه أحد الموظفين بالرئاسة.

وقال المتحدث برونو روجيه-بتي في بيان مصور: “المعاون ألكسندر بينالا حصل على إذن لمتابعة المظاهرات كمراقب”.

وأضاف “من الواضح إنه تجاوز ذلك.. استدعاه على الفور رئيس العاملين بالرئاسة وأوقفه عن العمل 15 يوماً. جاء ذلك كعقاب على سلوك غير مقبول”.

