فيديو : وفاة شيخ في سقوط شرفة بحسين داي



لقي شخص حتفه في حادثة سقوط شرفة بإحدى العمارات بشارع المقرية بـ: حسين داي اليوم الخميس.

وحسب شهداء عيان فإن الضحية شيخ طاعن في السن كان مارا تحت شرفة العمارة قبل سقوطها فوقه، مما ادت إلى وفاته على الفو متأثرا بجروح بليغة.

وحسب بعض المصادر فقد وقع الحادث في حدود الساعة الـ12:40 اليوم، على مستوى العمارة 57 بشارع المقرية ببلدية حسين داي ، والتي تساقطت من طابقها الثالث أجزاء من الشرفة، لتصيب راس الرجل الذي توفي في مكان الحادث، ليتم نقله على جناح السرعة الى مستشفى القبة بالعاصمة للتعرف على هويته.

فيما تنقلت مصالح الأمن لتحقيق في الحادث.

للإشارة فإن الحادثة أدت إلى شل حركة النقل بالترامواي، وفقا لما نقلته العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.