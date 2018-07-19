رقم مجاني لمعرفة نتائج البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن رقم مجاني لمتعامل الهاتف النقال "أوريدو" لمعرفة نتائج البكالوريا اليوم بداية من الساعة الثامنة مساء.

وأوضح متعامل الهاتف النقال "أوريدو" في رسالة نصية أرسلت إلى زبائنه، إنه "نظام المعلومات في وزارة التربية الوطنية: راجع نتائج BAC 2018 من خلال الاتصال بالرقم * 567 # من 19/07/2018 بداية من الساعة 20:00".

وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أعلنت على صفحتها في "الفايسبوك " أن الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون مساء اليوم الخميس ابتداء من الساعة الثامنة مساء على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. http://bac.onec.dz