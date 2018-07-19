3 علامات فقط من المارغرين صالحة للإستهلاك

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بأن ثلاثة أنواع فقط تستجيب لمعايير التصنيع وتصلح للإستهلاك بناءً على تحاليل مخبرية تم إجراؤها على 7 علامات من "المارغارين" التي يتم تسويقها في الجزائر.

وحسب الفيديو الذي نشرته APOCE فإن الدهون المستعملة في المرغرين هي نوع من الزيوت المهدرجة التي تستعمل لإطالة مدة الصلاحية، وتخفيض تكلفة التصنيع، وتحسين المذاق والنكهة والرائحة، موضحة أن تجاوز نسبة 2% يؤدي إلى أضرار وخيمة على الصحة، بسبب ظهور بعض الدهون التقابلية التي تنتج صناعيا، و هو ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكولستيرول الضار، والسمنة المفرطة، ارتفاع ضغط الدم الفجائي والإصابة بالسكري.

وبحسب المنظمة فإن 3 علامات فقط صالحة للاستهلاك لإحتواءها على أقل من 2 % من الزيوت المهدرجة الخطيرة على الصحة، ويتعلق الأمر بعلامة "فلوريال”"، "ماني" و "وصول".