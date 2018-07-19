محرز سيتطور بشكل كبير بوجود غوارديولا

أكد النجم الويلزي كريج بيلامي لاعب فريق مانشستر سيتي السابق أن النجم الجزائري رياض محرز سيتطور كثيرًا في وجود بيب غوارديولا بالقيادة الفنية للسيتيزنز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيلامي لصالح صحيفة "ديلي ستار"، وأشاد خلالها بقدرات النجم الدولي رياض محرز الكبيرة وبانتقاله لصفوف السيتي.

قال بيلامي: "محرز كان لاعبًا من طراز عالمي طوال السنوات الماضية عندما كان لاعبًا في صفوف فريق ليسيتر سيتي وحقق الدوري هناك".

وأضاف: "أرى صفقة انتقاله لصفوف مانشستر سيتي جاءت في وقت مثالي بالنسبة له وبالنسبة للفريق، فغوارديولا يبدو أنه بحاجة للمزيد من الخيارات".

نجم سيتي السابق أكمل: "بكل تأكيد رحيله عن ليستر وقدموه لمانشستر كان أمرًا صعبًا خاصة بسبب قيمة الصفقة، لكن الأمور ستتحسن بالنسبة لمحرز وغوارديولا قريبًا".

واختتم تصريحاته: "غوارديولا يعد أفضل مدرب في العالم لآخر ثماني سنوات، أنا مهتم لأرى كيف سيقوم بتطوير محرز في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن النجم الجزائري كان قد انضم لصفوف فريق مانشستر سيتي قبل أيام قادمًا من ليستر مقابل حوالي 60 مليون جنيه إسترليني.

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