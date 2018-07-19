طابع بريدي يخلد الراحل نيلسون مانديلا

تم أمس الأربعاء إصدار طابع بريدي إفريقي موحد تخليدا للذكرى المئوية لميلاد أيقونة النضال ضد التمييز العنصري الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وقد أشرف على مراسم الإصدار بمتحف الطوابع بالبريد المركزي، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وجاءت فكرة إصدار طابع موحد بمبادرة من الاتحاد الإفريقي للبريد خلال أشغال دورته الـ 37 التي احتضنتها الجزائر شهر أفريل الماضي تكريما لهذا الرجل الذي أفنى حياته من أجل مناهضة العنصرية في بلاده جنوب إفريقيا.

وبالمناسبة تم تقديم نبذة عن حياة هذا الزعيم، صديق الجزائر، الذي قضى 27 عاما في السجن من أجل الدفاع عن قضيته، كما تم بث بعض المقاطع من الخطاب الذي ألقاه خلال الزيارة التي قام بها سنة 1990 إلى الجزائر بعد خروجه من السجن.

يذكر أن الزعيم نيلسون مانديلا، الذي توفي سنة 2013، كان قد تحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993 قبل أن يصبح أول رئيس إفريقي لبلاده.