ترامب: هذه الدولة إذا غضبت ستقودنا لحرب عالمية ثالثة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن جمهورية الجبل الأسود المنضمة حديثا إلى حلف شمال الأطلسي يمكنها أن تدفع به إلى حرب عالمية ثالثة.

وأوضح ترامب أثناء اللقاء "الجبل الأسود هي دولة صغيرة بها "شعب شديد العدوانية" "ويمكن أن يغضبوا، وحينها هنيئا لكم بالحرب العالمية الثالثة".

ووفقا لترامب، فإنه "لا ينبغي للقوات الأمريكية أن تدافع عن الجبل الأسود، لأن ذلك بحسب رأيه "غير عادل، لأنهم لا يدفعون التزماتهم". وفي الوقت نفسه، أقر بأنه بموجب ميثاق "الناتو"، سيتعين عليه الدفاع عن الجبل الأسود في حالة نشوب صراع عسكري.

للإضارة فقد أصبح الجبل الأسود رسميا العضو الـ 29 في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوائل جوان 2017.

يذكر أن جزء كبير من سكان جمهورية يوغوسلافيا السابقة عارضوا الانضمام إلى الحلف في احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد.