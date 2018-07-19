مالك لشبونة مصمم على استقدام سليماني

سيكون الدولي الجزائري، إسلام سليماني، أولوية نادي لشبونة البرتغالي، الأخير يريد استقدامه من نادي ليستر سيتي الانجليزي لتعويض رحيل مهاجمه الهولندي باس دوست.

كشفت الأربعاء صحيفة الريكور البرتغالية عن الأهمية التي يوليها مالك نادي لشبونة، رجل الأعمال الثري البرتغالي، خوسي دي سوسا سينترا، لإعادة سليماني إلى تشكيلة نادي لشبونة تحسبا للموسم الداخل وهذا لتعويض مهاجمه الهولندي باس دوست.

ويأمل نادي لشبونة استرجاع قلب هجومه السابق الذي أنهى الموسم الأخير الذي قضاه معه هدافا للفريق، كما نافس الدولي البرتغالي ولاعب بنفيكا جوناس على لقب أحسن هداف للدولي البرتغالي إلى آخر الجولات وضيع هذا اللقب الشخصي بفارق ضئيل.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيكون على هداف الخضر التضحية من الجانب المادي وقبول نفس راتبه في نادي ليستر سيتي حتى تنجح المفاوضات حول انتدابه في هذا الميركاتو وينتقل إلى الدوري البرتغالي.

يشار إلى أن سليماني يملك عدة عروض من أندية انجليزية وصينية وما يعيق انتقاله هي قيمته السوقية الكبيرة، حيث يتعدى سعره الـ25 مليون أورو، ومسيرو نادي ليستر لا يريدون التنازل عن خدماته دون هذا السعر على الرغم من أن مدربه الفرنسي كلود بوييل لا يضعه ضمن مخططاته.