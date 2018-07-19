زطشي :”لدينا إتصال مع حاليلوزيتش وستعرفون قريبا إن كان سيعود”

أكد رئيس الفاف، خير الدين زطشي بأنه تفاوض فعليا مع الناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش، من أجل إعادته لـ”الخضر”.وصرح قائلا :”لقد كانت لنا إتصالات مع الكوتش “فاهيد” وستعرفون قريبا إن كان سيعود للجزائر أم لا”.

وترك الرجل الأول في الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بعض الضبابية بخصوص إسم خليفة، رابح ماجر، وألمح في نفس الوقت لوجود رغبة كبيرة لإسترجاع خدمات المُقال مؤخرا من تدريب “اليابان”.