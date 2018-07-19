شرح طريقة الاطلاع على نتائج بكالوريا 2018 بالرسائل القصيرة SMS

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أنه بامكان المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2018 الاطلاع على نتائجهم يوم الخميس 19 جويلية 2018 من اخلال الرسائل القصيرة SMS عن طريق الهاتف النقال بالاتصال بالرقم *567# ابتداءً من الساعة20.00 .

طريقة معرفة نتائج البكالوريا بالـ SMS:

يكفي فقط للمترشح تشكيل الرقم *567# في هاتفه من أي متعامل للهاتف النقال وطلبه ثم ادخال رقم تسجيله والرقم السري وسيتمكن من معرفة نتيجته في البكالوريا.

الخطوة الأولى اختيار اللغة

الخطوة الثانية ادخال رقم التسجيل

الخطوة الثالثة ادخال الرقم السري

سعر الخدمة: 5 دج للعملية.

وبامكان جميع المترشحين أيضا الاطلاع على نتائجهم ابتداءً من الساعة 20:00 من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz ، حيث يكفي فقط ادخال رقم التسجيل و الرقم السري الذي تم استعماله عن التسجيل أول مرة والموجود أسفل الاستدعاء، و أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة.