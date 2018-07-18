السفارة السعودية تمنح 7500 تأشيرة للحجاج هذا الأسبوع

أصدرت السفارة السعودية بالجزائر 7500 تأشيرة حج لصالح الجزائريين الفائزين بقرعة حج 2018 يوميا بما يعادل 1500 تأشيرة منذ انطلاق العملية الأسبوع الماضي، في انتظار استكمال كوطة الجزائر والمقدرة بـ 36 ألف تأشيرة في الوقت الذي وضع فيه الديوان مخططا استعجاليا للتكفل بالحجاج قبل انطلاق أول رحلة لهم يوم 25 جويلية الجاري. وحسب الديوان الوطني للحج والعمرة فإن القنصلية السعودية تعمل حاليا على استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرة قبل أسبوع من انطلاق أول رحلة حج، فإن وتيرة عمل السفارة وصلت إلى معدل 1500 تأشيرة يوميا بداية من الجمعة الماضي. وعليه فقد طالبت هذه الأخيرة مصالح يوسف عزوزة بالإسراع في تقديم ملفات الحجاج للتعجيل في إصدار التأشيرات.

وأكد المصدر أن الوكالات السياحية المنظمة للحج قد قدمت كل ملفات للحجاج الذين ستشرف عليهم في البقاع المقدسة في انتظار كوطة الديوان الوطني للحج والعمرة الذي يقوم حاليا باستقبال ملفات الحجاج من المصالح الولائية، وهذا بالتنسيق مع مصالح وزارة للداخلية والجماعات المحلية التي توكل لها مهمة التحقق من المعلومات الشخصية للحجاج قبل تحويل ملفاتهم للقنصلية السعودية.من جهته أكد المكلف بالإعلام لدى الديوان الوطني للحج والعمرة مصطفي حيداوي أن ما يزيد على 30 عضوا من البعثة الخاصة بالحجاج توجهوا نحو المدنية المنورة من اجل التحضيرات الأولية لاستقبال أول فوج للحجاج الجزائريين، مفيدا بأن العدد هو 200 مبعوث مكلف بالحجاج سيصلون الى مكة المكرمة يوم 24 جويلية. وذكر المتحدث أن البعثة التي تضم إطارات الشؤون الدينية والحماية المدنية، وكذا وزارة الصحة والخارجية ستشرف على المؤطرين المرافقين للحجاج تحضيرا لأولى الرحلات في الـ25 جويلية الجاري.

كما ستعمل بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة.

وسيتنقل الوفد إلى البقاع المقدسة لمتابعة ومراقبة مدى جاهزية المتعاملين لاستقبال الحجاج الميامين سواء على مستوى التكفل بمجالات الإعاشة والإيواء والنقل بمراكز المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة على أن تكون أول رحلة لحجاجنا في الخامس والعشرين الجاري إلى المدينة المنورة. يجدر الذكر أن وزارة الشؤون الدينية قررت هذا الموسم الرفع من عدد أفراد البعثة الطبية التي سينتقل عددها من مائة إلى 115 طبيبا بعد تحذير السلطات الصحية السعودية من بروز أمراض جديدة قد تؤثر على الحجاج، كما سيعمل 200 عون من الحماية المدنية ضمن البعثة على السهر على راحة الحجاج. كما وضعت الوزارة مخطط اتصال استعجالي يسمح للحجاج وذويهم بالاستفسار عن أي معلومة من قبل خلية اتصال برمجها الديوان الوطني للحج والعمرة في حين تم تخصيص رحالات جوية مجانية عبر الخطوط الداخلية للحجاج الذين سينتقلون الى البقاع المقدسة بداية الأسبوع القادم.