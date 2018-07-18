بالفيديو.. محرز يُسجل هدف عالمي مع مانشستر سيتي

يبدو أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز تأقلم بُسرعة مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي بدليل تألقه في التربص المُقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل نجم الخضر هدف في غاية الروعة صبيحة اليوم الأربعاء في تدريبات “السيتيزن” بمدينة “شيكاغو” الأمريكية بتسديدة قوية خادعت الحارس “جو هارت”.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو للهدف أمسية اليوم الأربعاء.

وأُرفق الفيديو الذي يرصد الهدف منذ بدايته بعبارة:”صاروخ من رياض محرز”.