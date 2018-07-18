نور الدين بدوي "فخور" بحفل افتتاح الألعاب الإفريقية للشباب في الجزائر

عبّر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، اليوم الأربعاء ، عن اعتزازه باستضافة الجزائر للدورة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب ، معربا عن استعداد مصالح وزارته لمرافقة الرياضيين الشباب من أجل رفع الراية الوطنية في التظاهرات الرياضية العالمية.

وقال بدوي في منشور على حسابه في فيسبوك :" بفخر و سرور، و في الذكرى الـ 100 لميلاد رمز من رموز النضال من أجل الحرية و الكرامة، صديق الجزائر،نيلسون مانديلا، أحضر حفل افتتاح الألعاب الأفريقية للشباب في طبعتها الثالثة بعد طبعتي المغرب و بوتسوانة "، وتابع:"لنا في الجزائر من طاقات شبانية ما يؤهلنا لرفع الراية الوطنية في التظاهرات القارية و العالمية، و إنّا لعاملون، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، من أجل مرافقة و تشجيع أبناءنا و تسخير كافة المرافق لهم عبر التراب الوطني".

وكان الوزير بدوي قد حضر اليوم بملعب 5 جويلية الأولمبي حفل افتتاح الألعاب الإفريقية للشباب التي تحتضنها الجزائر إلى غاية 28 جويلية الجاري ، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الآخرين .