الخدمة الوطنية.. تسوية وضعية المواطنين البالغين 30 سنة فما فوق تتواصل في ظروف جيدة رابط الموضوع

عملية تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق، "تتواصل في ظروف جيدة"، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن "وزارة الدفاع الوطني تعلن بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، المقررة من طرف السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة".

وأضاف نفس المصدر أنه " منذ بداية هذه العملية وإلى غاية 30 يونيو 2018، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى مائتين وأربعة وخمسين ألف و ستمائة واثنان وعشرين (254.622) مواطناي من بينهم ثلاثة ألاف وستمائة و ثلاث و ثلاثين (3.633) مقيما بالخارج. وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثين ألف و أربعمائة وثلاثة و خمسين (833.453) متأخرا من الدفعات قبل سنة 2014 ".

من جهة أخرى، تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا.