هذه المناصب تنتظر الراسبين في البكالوريا و”البيام” للالتحاق بالجيش

تفتح وزارة الدفاع الوطني أبواب التجنيد في بصفوف قوات الجيش للراسبين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، وذوي شهادات التكوين المهني، كضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين، حيث تعطي لهم فرصة الالتحاق لهم بجميع قواتها، مما ينقذهم من شبح البطالة.

وحسب الدليل، فإن الشباب الذين لم يسعفهم الحظ لنيل شهادة البكالوريا، يمكنهم الالتحاق كضباط الصف المتعاقدين في القوات البرية سواء في مختلف الأسلحة للقوات البرية و سلاح القوات الخاصة، أو المدرعات والاستطلاع والحرب الإلكترونية، أما فيما القوات الجوية فإن الفاشلين في شهادة البكالوريا لهذه السنة يمكن الالتحاق فقط باختصاص “رماة مطاريون”.

أما القوات البحرية فقد سمحت للراسبين في شهادة البكالوريا الإلتحاق بصفوفها، كضباط صف متعاقدين في العديد من التخصصات على غرار كهرباء المتن، تيليميكايك المتن، مدفعي، صاروخي، كاشف الأسلحة تحت مائية، عون حرس الشواطئ، محافظة بحرية، إعلام ألي محمول، هيدورغرافيا، إلى جانب رامي بحري، غطاس مزيل اللألغام، راديو تيلغرافي، مكيانيك الأنظمة، مكيانيك ديزل، الاتصال عن بعد، كهربائي الملاحة، حيث يتلقى الملتحقين تكوينا لمدة سنة واحدة على أن يكون المترشحون حائزين على مستوى الثالثة ثانوي كاملة مع إثبات التسجيل في امتحان البكالوريا.

فيما سيتمكن الراسبون في شهادة البكالوريا من الالتحاق بمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، في اختصاص ” إدارة الصحة”، حيث سيتلقى الراغبون في الالتحاق سنتين تكوين بالمدرسة التطبيقية للمصالح العسكرية بسيدي بلعباس.

كما أعطت وزارة الدفاع الوطني للراسبين في شهادة البكالوريا فرصة الالتحاق بقوات الحرس الجمهوري، المديرية المركزية للمعتمدية،المديرية المركزية للإشارة وأنظمة المعلومات، المديرية المركزية للعتاد، المديرية المركزية للوقود، ونفس الشيئ بالنسبة لمديرية الإيصال والإعلام والتوجيه.

وبالمقابل أعطت وزارة الدفاع، للراسبين في شهادة التعليم المتوسط فرصة الالتحاق بمختلف قواتها كرجال الصف المتعاقدين، في رتبة عريق متعاقد مثلهم مثل الحاصلين على شهادات التكوين المهني.

أما عن شروط التجنيد، فهي نفسها سواء للراسبين في شهادة البكالوريا، أو شهادة التعليم المتوسط، أو الحاصلين على شهادات التكوين المهني، وتتمثل في السن الذي يكون بين 18 سنة ولا يتعدى 21 سنة، العزوبة، التمتع باللياقة البدنية، وإثبات مستوى الثالثة ثانوي على الأقل بالنسبة للشباب الذين لم يسعفهم الحظ في نيل شهادة البكالوريا.