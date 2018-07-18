مساهل: 90 بالمائة من المغتربين تحصلوا على جواز السفر البيومتري

انطلقت ببلدية الجزائر الوسطى، الأربعاء، رسميا عملية العمل بالسجل الآلي للحالة المدنية لفائدة المواطنين المولودين بالخارج، بإشراف كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القاد مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي.

وسيتمكن بناء عليه أفراد الجالية الجزائرية في الخارج من استخراج الوثائق الإدارية ووثائق الحالة المدنية دون عراقيل بيروقراطية وعن طريق السجل الآلي الموحد، حيث بإمكانهم التقدم بطلب استصدار شهادات الميلاد والزواج والوفاة المدونة في سجلات التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج مباشرة على مستوى البلديات.

وتم إطلاق الأرضية الالكترونية لطلب شهادات الكفاءة لرخصة السياقة للمواطنين المقيمين بالخارج، حيث يسمح هذا الإجراء بمعالجة ملفات طلب شهادة الكفاءة الضرورية لتحويل رخصة السياقة الجزائرية إلى أجنبية مباشرة عبر الانترنت، على مستوى ولاية استصدار رخصة السياقة، فبعد تقديم الطلب على موقع وزارة الداخلية ويمكن متابعة مسار معالجة الطلب وتسليم الشهادة بصفة آنية انطلاقا من إصدار الوثيقة بالولاية وصولا إلى استلامها بالقنصلية، مع تقليص أوقات انتظار التسليم من عدة أشهر في السابق إلى ثلاثة أيام.

وقال عبد القادر مساهل، أن هذه العملية تعتبر انجازا آخر يدخل في إطار عمل الحكومة النابع من برنامج رئيس الجمهورية من أجل تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية للمواطنين داخل وخارج الوطن، معتبرا أن التنسيق المتواصل بين مختلف القطاعات الوزارية مكن من قرب الانتهاء من تزويد الرعايا بالخارج من جواز السفر البيومتري، وكشف في السياق عن استفادة 90 بالمائة منهم ولم يبق سوى من تأخر عن تقديم الطلب.

وأشار وزير الخارجية إلى استفادة أفراد الجالية من إمكانية استخراج شهادات الجنسية والسوابق العدلية بصفة الكترونية، وتصحيح الأخطاء الإدارية عن بعد، بالإضافة إلى استخراج وثائق الحالة المدنية من أقرب قنصلية أو سفارة، وابتداء من اليوم من الولاية التي يقطنون بها دون التوجه إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.

ومن جهته، أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى أن هذه التسهيلات هي بمثابة لبنة جديدة، تضاف إلى لبنات أخرى تم وضعها لفائدة أفراد الجالية في الخارج، وستسمح ببلوغ خدمة عمومية راقية تم تقليص تدخل العامل البشري فيها إلى أقصى حد مما سيمكن من إضفاء شفافية أكبر على المعاملات الإدارية وإحاطتها بكل مؤشرات الفعالية بهدف إرضاء المواطنين المقيمين داخل أو خارج الوطن..

وقال بدوي أن الأرضية الالكترونية لطلب شهادات الكفاءة لرخصة السياقة للمواطنين المقيمين بالخارج، ستعمل على مدار 24 ساعة، معتبرا أن تحسين الخدمات الإدارية هي مرحلة لا بد من المرور عليها للوصول إلى إدارة الكترونية عصرية، تسمح بالحصول على المعلومات والخدمات دون عناء التنقل، مشددا على طموح الوزارة للوصول إلى “إدارة بصفر أوراق”.

وأضاف الوزير أنه مع دخول سجل الحالة المدنية الالكتروني للمواطنين المولودين في الخارج حيز الخدمة، سيكون بالإمكان استعمال رقمهم التعريفي الوطني الذي سيشكل الهوية الجديدة لكل مواطن ولن يكون هنالك داع لاستخراج وثيقة أو طلبها

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