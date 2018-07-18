مصدر يؤكد لـ "البلاد" أن "مباراة الجزائر - موريتانيا" تم التصريح بها لدى الفيفا

علمت "البلاد" من مصدر مطلع أن تصريح مبارتي الجزائر وموريتانيا اللتين لعبتا يومي السابع والعاشر من جانفي 2017 قد تم التصريح بهما على مستوى الكاف مثلما تمليه القوانين الخاصة بالإتحادية الدولية لكرة القدم ( الفيفا).

وأوضح ذات المصدر أن إيداع طلب إجراء المبارتين تم بطريقة تلقائية على مستوى الكاف ومن طرف الإتحاديتين (الجزائرية و الموريتانية) ، علما أن قوانين الفيفا تقر بضرورة تصريح المباريات الودية بين منتخبين من نفس القارة على مستوى الإتحاد القاري.

فمباراة موريتانيا والجزائر تم التصريح بها على مستوى الكاف.

أما إذا كان الأمر يتعلق بمباراة ودية أخرى بين الجزائر ومنتخب أوروبي أو آسيوي فتقوم الجزائر بإيداع الطلب على مستوى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، أما المنتخب الأوروبي أو الآسيوي فيقوم بإيداع التصريح على مستوى الإتحاد الأوروبي أو الأسيوي وكل إتحاد يقوم فيما بعد بإرسال إشعار للفيفا لتصريح المباراة الودية.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام تناقلت مؤخرا أخبار حول اعتزام الفيفا معاقبة المنتخب الجزائري، بسبب عدم الإشعار والتصريح بمباراة موريتانيا.