السفير الفرنسي يريد التعرّف على 10 جزائريين!

احتفالا بوصول عدد متابعي حسابه الرسمي على تويتر إلى 10 آلاف متابع ، أفصح سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريانكور اليوم الأربعاء عن نيته في توجيه دعوة إلى متابعيه العشرة الأواخر للقاءه عن قرب.

وقال دريانكور في تغريدة على حسابه في تويتر:"لقد بلغت صفحتي على تويتر 10.000 متتبع هذا الصباح"، وتابع:"أشكركم على متابعة أخباري وأخبار سفارة فرنسا بالجزائر" ، قبل أن يضيف:"للاحتفال بهذا الرقم ، سأدعو قريبا المتتبعين العشرة الأواخر للالتقاء والتعرف على بعضنا البعض".