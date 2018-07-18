جلاب…سنعتمد على الممثليات الدبلوماسية بالخارج لترويج المنتجات الجزائرية

كشف السعيد جلاب،وزير التجارة على أن مصالح دائرته الوزارية تعمل على وضع ميكانزمات لمرافقة المصدرين الجزائريين وهذا بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وخلال ندوة صحفية بالوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، أكد أنه قد تم وضع فوج عمل لمرافقة المصدرين بغية ترويج المنتجات الجزائرية المحلية.

وقال الوزير،أن الممثليات الدبلوماسية ستساهم في تقديم معلومات حول الأسواق الخارجية وتبليغ الفريق المكلف بمتابعة هذا الملف.

ووذكر الوزير،أن الوزارة لها 24 مخبر في حين يتواجد 40 مخبر بالقطاع الخاص مكلف بمراقبة النوعية وتحليل المنتجات.