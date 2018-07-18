هذا آخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية

تم تحديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2017 للشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية إلى غاية 31 جويلية 2018 حسب ما أفاد به المركز الوطني للسجل التجاري في إعلان له .

وقد ذكر المركز بأن الشركات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم.

كما دعا المركز أيضا مسؤولي المؤسسات القيام بالإيداع القانوني السنوي الإجباري للحسابات الاجتماعية بالنسبة للسنة المالية 2017 وذلك على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة في 48 ولاية.

للإشارة فإن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به لاسيما التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.

للتذكير فإن الجزائر لديها أزيد من 1.95 مليون متعامل اقتصادي المسجلين في السجل التجاري حتى نهاية عام 2017.

وعلى مجمل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين فإن 1.77 مليون متعامل ينشطون بهيئة أشخاص طبيعيين (91 بالمائة) وقرابة 184.000 في هيئة أشخاص معنويين (شركات)