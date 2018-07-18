الصحافة المصرية: حاليلوزيتش يوافق على تدريب منتخب مصر

قالت وسائل إعلام مصرية أن المدرب البوسني، وحيد خاليلوزيتش، وافق على تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للأرجنيتي هيكتور كوبر.

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن هناك مسئولًا باتحاد الكرة المصري، عقد جلسة مع خاليلوزيتش، من أجل التفاوض معه بشأن تدريب الفراعنة، الأمر الذي وافق عليه المدرب البوسني.

وبحسب ذات التقارير فإن المدرب البوسني طلب راتب 2.5 مليون دولار في السنة، من أجل تدريب الفراعنة.

وتابعت ذات التقارير مشيرة إلى أن المسؤول الذي اجتمع مع حاليلوزيتش سيعرض الأمر على اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وبعدها سيتم حسم الأمور.