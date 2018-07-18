لأول مرة منذ سنوات .. "ايبيزا" تحت 200 مليون!

أعلن ممثل المجمع الألماني في الجزائر "سوفاك" تسويقه لسيارات العلامة الإسبانية " سيات" من طراز " ايبيزا " تحت سعر 200 مليون سنتيم لأول مرة منذ إلتهاب سوق السيارات إثر توقيف إستيراد السيارات الجديدة .

و يتعلق الأمر بنموذج جديد من سيارات " إيبيزا" المركبة في مصنع غليزان و يحمل إسم “Advanced” اطلق بسعر 1.990.000,00 دج شامل كل الرسوم و حرص منتجوا السيارات على تزويد هذا النموذج ببعض المزايا رغم انه ينتمي للفئة الإبتدائية المنخفضة السعر

و تحمل السيارات محركا بسعة 1.6 بنزين يولد 110 حصان و يرتبط بعلبة تروس يدوية من 5 سرعات وتقدم السيارت بعض التجهيزات على غرار اضواء خارجية نهارية و اضواء داخلية " لاد" و عجلة قيادة و علبة تروس مكسوة بالجلد و شاشة بحجم 5.6 بوصة مزودة بنظام معلومات و نظام ترفيه مرتبط ب 6 مكبرات صوتية و مخرج "يو اس بي " مكيف هواء بضبط يدوي و نوافذ كهربائية .

أما بالنسبة لمعدات السلامة ، فإن هذا الطراز من سيارات ايبيزا "'صنع في الجزائر'" ، يشمل نظام منع انغلاق المكابح ABS ، و نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC ، الى جانب" وسادتي هواء أماميتين" ، وأحزمة isofix" في الخلف ، ونظام التحكم في ضغط الإطارات ، و "كاشف تعب السائق " وأخيرًا نظام "تحديد السرعة "