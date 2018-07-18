هذه هي الشعبة التي سجلت أكبر نسبة نجاح في بكالوريا 2018 !!

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء، أن أكبر نسبة نجاح في البكالوريا سجلتها شعبة الرياضيات.وأعلنت بن غبريت في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن النسبة بلغت 78.61 بالمائة لدى الرياضيين.

وبلغت نسبة النجاح في بكالوريا لهذه السنة، 55.88 بالمائة، حيث شهد انخفاضا بـ 0.20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، التي عرفت نسبة 56.07 بالمائة.

أما شعبة العلوم فعرفت 59.06 بالمائة، تليها شعبة اللغات الأجنبية، بنسبة 56.06 بالمائة،أما شعبة الأداب والفلسفة وشعبة تسيير واقتصاد، سجلت نسبة منخفضة.