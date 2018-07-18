الفيفا تمنح زطشي 150 ألف دولار

يستفيد الإتحاد الجزائري لكرة القدم من غلاف ماليّ قيمته 150 ألف دولار (1.8 مليار سنتيم)، تمنحه له الفيفا لاحقا.

وقالت الفيفا، الأربعاء، إن المبلغ المُشار إليه يُخصّص لِنفقات الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الخاصّة بِتزويد المنتخبات الوطنية بِاللباس الرياضي، ويشمل فترة ما بين 2016 و2018.

وفضلا عن الجزائر، يستفيد من نفس المبلغ 15 بلدا إفريقيا آخر، ومُصنّفا ضمن المستوى “أ”. بينما ترتفع القيمة إلى 170 ألف دولار تمنحها الفيفا لـ 37 بلدا إفريقيا آخر منضويّا تحت لواء “الكاف”، ومُصنّفا ضمن المستوى “ب”.

ومعلوم أن هيئة الرئيس خير الدين زطشي مازالت لم تُبرم بعد أيّ اتفاقية، مع شركة تُزوّد المنتخبات الوطنية بِاللباس الرياضي. بعد أن انتهت مُؤخّرا مدّة اتفاقية الشركة الألمانية “أديداس”.

وبِالمقابل، لم تستفد الفاف من غلاف ماليّ ثانٍ قيمته 175 ألف دولار سنويا، تمنحه الفيفا لـ 48 بلدا إفريقيا، ويُخصّص لِتغطية نفقات سفر المنتخبات الوطنية، في مختلف الإستحقاقات الكروية.

ولم تُقدّم الفيفا تفسيرات لِشروط توزيع هذه الأغلفة المالية، سواء الخاصّة بِاللباس الرياضي أو النقل، أو تفاوت القيمة المالية بين صنفَين من المنتخبات.

وتجني الفيفا عائدات مالية ضخمة من تنظيمها المنافسات الكبرى، آخرها كأس العالم 2018 بِروسيا. ومصدرها بيع حقوق البث التلفزيوني والشركات الراعية وتذاكر المقابلات وغيرها. وتقوم هيئة الرئيس جياني أنفونتينو فيما بعد بِرصد جزء من هذه الأرباح، وتمنحها لإتحادات الكرة عبر العالم المنضوية تحت لوائها.