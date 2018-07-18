بالفيديو...بن غبريت : 55.88 % نسبة النجاح في البكالوريا

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاربعاء 18جويلية، عن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2018 ، والتي بلغت 55.88 بالمائة.

وقالت بن غبريت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ” إن نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018: بلغت 55,88بالمائة “، وأضافت “ألف مبروك للمتفوقين وتشجيعاتي للآخرين، ولابد من الاستمرار في بذل المجهودات من أجل النجاح، ويبقى الأمل قائم لكل واحد”.

هذا وكانت بن غبريط قد أعلنت أمس الثلاثاء على صفحتها في “الفايسبوك ” أن الإعلان على نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس ابتداء من الساعة الثامنة مساء على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. http://bac.onec.dz



