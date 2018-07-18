إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود الحثيثة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، صبيحة اليوم 18 جويلية 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست.

يتعلق الأمر بكل من المسمى "بن عروبة مراد" المكنى "أبو فريد"، الذي إلتحق بالجماعات الارهابية سنة 2013، و" بن دبة الطاهر" المدعو "أبو محمد"، الذي إلتحق بالجماعات الاجرامية سنة 2017.

الارهابيان كان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة ومخزني (02) ذخيرة مملوءين.