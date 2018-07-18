بلدية براقي بالعاصمة على صفيح ساخن

طالب أربعة نواب بالمجلس الشعبي لبلدية براقي، شرق العاصمة، الوالي عبد القادر زوخ بالتدخل، والتحقيق مع رئيس المجلس “المير”، الذي اتخذ ما وصفوه عدة قرارات ارتجالية وانفرادية، ووصل به الحد حتى لإقالة نائبين، ويتعلق الأمر بالنائبين المكلفين بلجنتي الشؤون التقنية، وكذا التعمير والتهيئة الإقليمية، وهو ما تسبب في استقالة عضوين آخرين تضامنا مع زميليهما ضد قرارات “المير” الانفرادية .

وذكر النائبين اللذين تم فصلهما من قبل رئيس مجلس بلدية براقي، في تصريحات لـ”الشروق”، أن هذا الأخير لم يبرر حتى الأسباب التي دفعته للقيام بهذه الخطوة، فيما أوضحوا أن السبب الوحيد وراء ذلك وقوفهما ضد قراراته الارتجالية وغير قانونية في بعض الأحيان، في مقدمتها عدم احترامه الإجراءات القانونية كمنح أحد الخواص رخصة إقامة خيمة عملاقة بإقليم البلدية، وطالبوا والي العاصمة بالتدخل وفتح تحقيق حول التجاوزات الصادرة من “المير”، وإنصاف النائبين المقالين بغير وجه حق.

من جهته، ذكر رئيس بلدية براقي حاج غازي في تصريحات لـ”الشروق”، أن المجلس المنعقد بتاريخ 03 جويلية، هو من اتخذ قرار إقالة العضوين وليس رئيس البلدية وحده، فيما اعتبر أن التهم الموجهة له من قبل هؤلاء يبقى كلاما وفقط دون أي حجج وأدلة، أما بخصوص الخيمة العملاقة فقال “المير” إنها دعمّت خزينة البلدية بـ 75 مليون سنتيم.