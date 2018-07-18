أسعار النفط تتراجع..والسبب؟

انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى في ثلاثة شهور اليوم الأربعاء بعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية مما سلط الضوء على زيادة الإمدادات العالمية في ظل المخاوف بشأن ضعف الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا إلى 71.23 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 17 أفريل قبل أن تسجل ارتفاعا طفيفا إلى نحو 71.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:00 بتوقيت الجزائر.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 60 سنتا إلى 67.48 دولار للبرميل غير مبتعدة عن أدنى مستوى خلال شهر عند 67.03 دولار للبرميل الذي سجلته أمس الثلاثاء.

وكانت أسواق النفط انخفضت في الأسبوع الماضي بعدما رفعت السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الإنتاج بينما خفت حدة بعض اضطرابات الإمداد.

وظلت سوق النفط الأمريكية متوازنة في العام الحالي، لكن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أظهرت زيادة غير متوقعة تجاوزت 600 ألف برميل في مخزونات الخام.

وتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 جويلية.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية يوم الأربعاء.