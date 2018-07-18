في يوم واحد.. رونالدو يعيد نصف ما دفعه يوفنتوس

تمكن يوفنتوس، أكبر فريق كرة قدم في إيطاليا، من كسب نصف ما دفعه لكريستيانو رونالدو خلال 24 ساعة فقط، حيث باع ما قيمته 60 مليون دولار من قمصان النجم البرتغالي.وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن النادي لن يستفيد إلا من 10 إلى 15 في المئة من هذه المبيعات، فيما تستفيد مؤسسات أخرى مثل الشركة المصنعة للقمصان (في هذه الحالة: أديداس) من الباقي.

ومن المحتمل أن يحصل يوفنتوس على 6 ملايين دولار فقط من هذه الإيرادات. ويعتبر نادي "السيدة العجوز" أن صفقة رونالدو ستدر على الفريق مداخيل كبيرة.

وكان موقع "بلومبرغ" ذكر أن أسهم النادي الإيطالي ارتفعت بحوالي 40 في المئة بعد ورود تقارير تفيد بأن النجم البرتغالي سيوقع للفريق.

كما كسبت الصفحات الرسمية للفريق على المواقع الاجتماعية أكثر من مليون ونصف معجب جديد خلال يوم واحد.

وانتقل رونالدو، 33 عاما، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي الثلاثاء الماضي، في صفقة "تاريخية" بلغت قيمتها 132 مليون دولار.