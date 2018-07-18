فيديو طريف لمحرز و هو يلتقي طفل من السعودية في تدريبات المان سيتي

تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر "مع فيديو يظهر فيه نجم المنتخب الوطني رياض محرز وهو يلتقي بطفل سعودي يتدرب ضمن صفوف اكادمية فريق مانشستر سيتي الذي إنضم اليه محرز هذه الصائفة قادما من نادي ليستر سيتي

وبادر السعودي الصغير بالقول انه "من السعودية "

قبل ان يرد عليه رياض: من وين من السعودية ؟

و عندما اجاب الفتى السعودي انه من الرياض ردا عليه محرز مازحا " رياض"

في إشارة الى تشابه إسمه و إسم العاصمة السعودية الرياض

ولد سعودي في تدريبات الـ مان سيتي اليوم :

- الولد : محرز أنا من السعودية

- محرز : من أين من السعودية

- الولد : من الرياض

- محرز : رياض